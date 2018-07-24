Максакова потеряла сына в его день рождения

Максакова потеряла сына в день рождения

Певица обратилась к своему сыну Илье и заявила, что «находится в некой растерянности».

«У тебя, наверное, сменился телефон, и у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения», — отметила она.

По словам Максаковой, она решила последовать советам сына и воспользоваться «современными средствами связи», чтобы обратиться к нему «публично».