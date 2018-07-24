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Максакова потеряла сына в его день рождения
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Максакова потеряла сына в день рождения 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в своем новом влоге рассказала, что не может найти своего сына и поздравить его с 14-летием.
Певица обратилась к своему сыну Илье и заявила, что «находится в некой растерянности».
«У тебя, наверное, сменился телефон, и у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения», — отметила она.
По словам Максаковой, она решила последовать советам сына и воспользоваться «современными средствами связи», чтобы обратиться к нему «публично».
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