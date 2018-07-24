Алферова пострадала на даче знакомого

Ксения Алферова пострадала от укуса пчелы

Наслаждаясь отдыхом на Сицилии, Ксения решила познакомить подписчиков со своими друзьями, но совсем позабыла об элементарных правилах безопасности.

Ксения проводила целые дни, прогуливаясь по фруктовым садам своего старого знакомого и срывая урожай с веток. Очевидно, в какой-то момент актриса так увлеклась, что не заметила пчелу и наступила на жалящее насекомое ногой. Ступню Ксении тут же пронзила жуткая боль. Из сада домой Алферова добиралась уже на спине любящего супруга Егора Бероева

Позже Ксения поделилась рецептом от мужа для лечения укусов пчел. Чтобы ужаленное место не раздувалось и не болело, необходимо приложить сахар, размоченный водой. Актриса заметила, что неприятные ощущения и правда прошли очень быстро. Алферова, испытывая чувство благодарности, даже назвала своего супруга настоящим волшебником.

Поклонники порекомендовали Ксении срочно принять антигистаминное средство, а также поделились парой полезных рецептов в дополнение к терапии, предложенной Бероевым: «Головку лука репчатого пополам разрезать и натирать место укуса. 3-4 мин и перестает печь и болеть, и можно двигаться дальше», «Еще валидол помогает! Лизнуть и приложить к месту укуса. Сладкая Вы, Ксения, и у осы башню снесло».