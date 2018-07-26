Стали известны подробности о женихе Шараповой

Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности

Около полугода известная теннисистка Мария Шарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом . Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяют себе пикантные шалости в общественных местах.

Утекшие недавно в Сеть откровенные снимки парочки с итальянского курорта вызвали бурю обсуждений. Так, кто же такой любимый мужчина российской спортсменки?

Александру Гилксу 39 лет, и он состоятельный человек. Спутник Шараповой родился в Лондоне в хорошей семье. Отец — доктор медицины, один из лучших в Британии дерматологов. Мать долгое время проработала в университете Оксфорда, в департаменте России и Восточной Европы.

Александр учился в Итоне, где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Затем парень поступил в университет Бристоля, где, в частности, изучал русский и испанский языки. Затем Гилкс переехал во Францию . Там он начал работать в известной компании-производителе сумок и аксессуаров, сообщает "Спорт-Экспресс".

В настоящее время избранник Марии Шараповой является со-основателем и президентом аукционного дома Paddle8. Кроме того, Гилкс — член правления Нью-йоркской академии искусств. Он трижды входил в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства.

Что касается личной жизни Александра, то у него был небольшой роман с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Долгое время возлюбленной Гилкса была дизайнер Эдвин Эклствайт. Свадьбу сыграли в 2012 году в Венеции . Однако в сентябре 2016-го пара рассталась.

Гилкс не скрывает симпатий к России. По словам бизнесмена, его основные инвесторы — русские, и с нашей страной у него особые отношения. Александр признался, что в детстве увлекался русской литературой.