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Стали известны подробности о женихе Шараповой
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Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Около полугода известная теннисистка Мария Шарапова встречается с бизнесменом, англичанином Александром Гилксом. Влюбленные не скрывают своих отношений перед общественностью и даже позволяют себе пикантные шалости в общественных местах.
Утекшие недавно в Сеть откровенные снимки парочки с итальянского курорта вызвали бурю обсуждений. Так, кто же такой любимый мужчина российской спортсменки?
Александру Гилксу 39 лет, и он состоятельный человек. Спутник Шараповой родился в Лондоне в хорошей семье. Отец — доктор медицины, один из лучших в Британии дерматологов. Мать долгое время проработала в университете Оксфорда, в департаменте России и Восточной Европы.
Александр учился в Итоне, где познакомился с принцами Уильямом и Гарри. Затем парень поступил в университет Бристоля, где, в частности, изучал русский и испанский языки. Затем Гилкс переехал во Францию. Там он начал работать в известной компании-производителе сумок и аксессуаров, сообщает "Спорт-Экспресс".
В настоящее время избранник Марии Шараповой является со-основателем и президентом аукционного дома Paddle8. Кроме того, Гилкс — член правления Нью-йоркской академии искусств. Он трижды входил в список 100 самых влиятельных людей в мире искусства.
Что касается личной жизни Александра, то у него был небольшой роман с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Долгое время возлюбленной Гилкса была дизайнер Эдвин Эклствайт. Свадьбу сыграли в 2012 году в Венеции. Однако в сентябре 2016-го пара рассталась.
Гилкс не скрывает симпатий к России. По словам бизнесмена, его основные инвесторы — русские, и с нашей страной у него особые отношения. Александр признался, что в детстве увлекался русской литературой.
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