Не пришла на «Рандеву»: Пугачева проигнорировала Вайкуле

В минувший уикенд на берегу Рижского залива в Латвии прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле «Лайма. Рандеву. Юрмала», собравший под своими знаменами практически всех звезд эстрады СНГ. Всего в мероприятии поучаствовали почти 200 артистов из ближнего зарубежья — Латвии, России Украины и других стран.

Проект изначально задумывался как замена ежегодному международному конкурсу молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна», который проходил в Юрмале с 2002 по 2014 год, а с недавних пор базируется в Сочи по политическим причинам — и «Рандеву-2018», следуя несложным вычислениям, стал уже четвертым по счету фестивалем народной артистки Латвии.

В прошлом году одним из главных ньюсмейкеров мероприятия оказалась Алла Пугачева, таки решившая посетить «Рандеву» после резонансного неприезда на фестиваль в 2016-м, где среди прочих был и ее муж Максим Галкин

В минувшем июле, что примечательно, интрига относительно Примадонны сохранялась до последнего: все знали, что народная артистка СССР гостит в эти дни в Юрмале, однако не могли сказать точно, соизволит ли Алла Борисовна выйти в свет. Тем эффектнее получилось появление певицы на публике — перед камерами Пугачева предстала, как отметили поклонники и просто сторонние наблюдатели, «невероятно похорошевшей, загорелой и сбросившей вес», тогда как ее черная мини-юбка и вовсе произвела настоящий фурор.

Фанаты Примадонны также подчеркнули для себя, что на фестивале ни она, ни Галкин не скучали: сделать такой вывод можно было хотя бы по короткому ролику, выложенному Максимом в инстаграме. Снято оно было прямо во время выступления группы MBAND с песней «Она вернется», под которое супруги, по уточнению самого комика, решили «покараочить».

Исходя из все этого, можно было предположить, что будет на «Рандеву» Пугачева и в 2018-м, однако подобные ожидания были признаны неоправданными еще весной, когда об отсутствии артистки на фестивале рассказала сама Вайкуле.

По признанию Лаймы, она специально не звала на мероприятие Аллу Борисовну, однако поинтересовалась ее планами на лето. Примадонна в ответ заявила, что будет на курорте лишь в августе, объяснив это заботой о детях — якобы самая теплая вода в Юрмале будет именно во время последнего месяца лета, а чета очень хочет, чтобы их малыши вдоволь накупались.

«У Аллы появилась альтернатива Юрмале — дом на Кипре, — добавила певица в интервью изданию «Дни.Ру». — Хотя зря они хотят туда мотаться: там бывают холодные ветра, которые отравляют все на свете. Из-за них, может, быстрее доберутся до Рижского взморья. Но я буду их ждать!».

Впрочем, даже в отсутствие Пугачевой гостям фестиваля было на что посмотреть. Так, к примеру, зрители были поражены неожиданной коллаборацией Вайкуле и Андрея Макаревича , исполнивших знаменитые «Изменчивый мир» и «Три окна». Общаясь позднее с представители СМИ, лидер «Машины времени» выразил слова восхищения Вайкуле, назвав ту «утонченной» и «всегда фирменной».

Не меньший ажиотаж вызвало и выступление Верки Сердючки, на минувшей неделе испугавшей фанатов заявлениями о скором уходе со сцены из-за политики: