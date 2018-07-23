Ещё
Монеточка пострадала во время съемок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскритикованная Земфирой певица Монеточка пострадала во время съемок 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом, а уже через несколько месяцев выступила на передаче Ивана Урганата. Пока бомонд танцуют под хиты юной исполнительницы, Земфира подвергла критике ее творчество. Недавно она раскритиковала в пух и прах Монеточку, что вызвало резонанс в Сети.
Многие знаменитости поддержали Земфиру, но сама певица не стала отвечать на колкости коллеги по цеху. На днях она приступила к съемкам своего нового клипа. В соцсети появилось видео, где Монеточка пытается повторить знаменитую лунную походку Майкла Джексона, но неудачно. Девушка не смогла удержать равновесие и упала с дерева. Она пострадала в результате падения с двухметровой высоты, но не сильно. Отделавшись синяками и ссадинами, Елизавета продолжила съемку.
кадр из видео
Монеточка перепугала всю свою съемочную группу. Поклонники посоветовали ей быть более осторожной.
«Надо быть осторожнее», «Повезло, что все хорошо закончилось», — стали комментировать видео пользователи соцсетей.
Отметим, что ранее певицу высмеял Ургант и Семен Слепаков. Они посвятили ей шутки в шоу «Лига плохих шуток».
Teleprogramma.pro: последние новости
Певица, спортсменка и просто красавица: Максакова блеснула в короткой юбке Редкое фото: Владимир Соловьев показал взрослого сына Умерла первая жена Владимира Высоцкого
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну417
Дело о госизмене начинает разрастаться131
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль160
Россия на дне: как поделят Каспий23
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы13
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение