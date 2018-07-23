Раскритикованная Земфирой певица Монеточка пострадала во время съемок

Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, с каждым днем становится все популярнее. 20-летняя девушка сама пишет песни и не так давно выпустила альбом, а уже через несколько месяцев выступила на передаче Ивана Урганата. Пока бомонд танцуют под хиты юной исполнительницы, Земфира подвергла критике ее творчество. Недавно она раскритиковала в пух и прах Монеточку, что вызвало резонанс в Сети.

Многие знаменитости поддержали Земфиру, но сама певица не стала отвечать на колкости коллеги по цеху. На днях она приступила к съемкам своего нового клипа. В соцсети появилось видео, где Монеточка пытается повторить знаменитую лунную походку Майкла Джексона , но неудачно. Девушка не смогла удержать равновесие и упала с дерева. Она пострадала в результате падения с двухметровой высоты, но не сильно. Отделавшись синяками и ссадинами, Елизавета продолжила съемку.

кадр из видео

Монеточка перепугала всю свою съемочную группу. Поклонники посоветовали ей быть более осторожной.

«Надо быть осторожнее», «Повезло, что все хорошо закончилось», — стали комментировать видео пользователи соцсетей.