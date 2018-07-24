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Перевоспитавшейся Борисовой вернули дочь
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Настрадавшейся Борисовой вернули дочь 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дана Борисова счастлива — дочь будет жить с ней. Бывший супруг, убедившись в том, что телеведущая "перевоспиталась", позволил Полине перебраться к матери.
Дана Борисова недавно продала старую квартиру — та хранила слишком много воспоминаний о не самом приятном периоде в жизни телезвезды. Новое жилье телеведущая приобрела по соседству с домом бывшего супруга — отца Полины. Теперь 10-летняя девочка сможет больше времени проводить с обоими родителями.
Существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. По данным "Комсомольской правды", телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием.
Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом. А Дану Борисову обязали платить алименты. Но вот недавно ситуация изменилась. Максим Аверин убедился, что Дана преодолела пагубную зависимость.
"Мы договорились с Даной, что Полина будет жить с ней", — приводит издание слова предпринимателя.
Тем временем сама Борисова информирует своих поклонников о важных изменениях в жизни через Instagram. Дана недавно вернулась из Венеции, где отдохнула вместе с Полиной. Как писали Dni.Ru, перед отлетом ей пришлось решать некоторые проблемы — из-за долгов ее не выпускали из страны. Однако с помощью юристов звезде удалось все уладить и улететь в теплые края.
Борисова рассказывает, что теперь ей предстоит новое испытание — переезд. Она признается, что возлагает на новое жилье большие надежды. Это место должно вдохновить Дану двигаться вперед, к своей цели — вернуться на экран в качестве популярной телеведущей.
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