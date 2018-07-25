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Старобинец победила в «Евроконе»
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Старобинец рассказала о своей победе в «Евроконе» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Писательница Анна Старобинец, которая стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики (ESFS), узнала о своей номинации случайно, но очень рада награде, об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
Российская писательница Анна Старобинец стала лауреатом премии ESFS в номинации "Лучший писатель". Победители были объявлены по итогам фестиваля "Еврокон", проходившего во французском Амьене.
"Естественно, я обрадовалась — лучшим писателем Европы меня не каждый день назначают. Как ни удивительно, меня не оповестили. Про то, что я стала лауреатом, и даже про то, что была номинирована, я узнала совершенно случайно от френда на "Фейсбуке". Я не думаю, что награда может стать прямо-таки новым этапом. Но, без сомнения, любая награда такого рода повышает интерес к творчеству награжденного — как на Западе, так и дома", — сказала Старобинец.
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