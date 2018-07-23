Женщины Жукова устроили потасовку в прямом эфире

Экс-жена и новая возлюбленная Жукова устроили потасовку в прямом эфире

Сегодня Роман Жуков вновь стал героем передачи "На самом деле". Недавно певец узнал, что супруга ему изменяет. Однако звезда 90-х тоже оказался неверным.

В браке с супругой Еленой у Романа Жукова родилось семеро детей: пять дочерей и двое сыновей. В 2012 году в звездной семье случилась трагедия: во время прогулки на детской площадке одна из их наследниц получила сильный удар качелей и скончалась в больнице от полученных травм. Произошедшее не сплотило супругов, а наоборот — разобщило. Ранее певец стал героем телепередачи и выяснил, что супруга была ему не верна и возможно отцом его детей является артист Юрий Титов . Однако в ходе передачи выяснилось, что и сам Роман не был верным.

Сегодня Жуков вновь стал героем передачи «На самом деле», чтобы вывести супругу на чистую воду. Он решил тайно сделать ДНК-тест со всеми шестью детьми, так как не уверен в своем отцовстве. Елена поступок мужа сочла позором, а также предательством. Артист признался, что после последней передач ему стали приходить сообщения с компроматом на жену. Сейчас они готовятся к разводу и разделу имущества.

«Ты меня носом в грязь сейчас ткнул. То я пьяна домой прихожу, теперь дети нагулянные за эти 13 лет. На самом деле у нас венчанные отношения. Я каждый год беременная, потом ночами не сплю и снова беременная. Когда я нагуляла?», — стала возмущаться Елена.

Роман отметил, что сомневается в том, что их младший наследник трехлетний Энтони его сын. Он пояснил, что если не прав, то извинится перед женой, но все равно хочет с ней развестись. В это время за кулисами за происходящим наблюдала любовница бывшего участника группы «Мираж» и экс-подруга его жены Ольга Илларионова. Когда Дмитрий Шепелев сообщил, что сейчас к ним присоединится Ольга, то Елена поспешила покинуть студию.

«Снимите с меня с датчики, а то я этот бред больше слушать не могу», — заявила она.

Однако на лестнице супруга артиста встретилась со своей бывшей приятельницей и столкнула ту с лестницы. После потасовки Елена все же ушла, а Ольга села в кресло.

«С этой девушкой мы познакомились вскоре после первого эфира. Мы один раз поговорили, второй, третий и начали встречаться. Сейчас мы живем вместе», — объяснил Жуков.

Когда певец рассказывал, почему решил сделать ДНК-тест, в студию вернулась его жена и вцепилась в его новую избранницу. Только охрана смогла разнять женщин. Елена расплакалась, так как считает, что супруг ее унижает. Телеведущий решил огласить результаты экспертизы, чтобы завершить историю. Она показала, что на 99, 9% Жуков является отцом младшего сына.