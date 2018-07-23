Ещё
Дружинин возвращается в «Танцы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дружинин возвращается в «Танцы» 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Хореограф и режиссёр Егор Дружинин решил вернуться в новый сезон телевизионного шоу «Танцы». В пятом сезоне проекта он станет членом жюри вместе с Мигелем и Татьяной Денисовой.
Теперь участие в программе впервые с момента её создания будут принимать три команды.
«Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" — это большое событие для канала», — заявил генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов в беседе с изданием Super.
Дружинин уходил с проекта уже дважды — из-за несогласия с итогами зрительского голосования и в связи с сильными переживаниями за участников шоу.
News.ru: последние новости
В Нижнем Тагиле скончалась первая жена Высоцкого Рэпер Бездушный найден мёртвым Умерла звезда «Третьей планеты от Солнца»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль84
Россияне взбунтовались из-за нового налога444
Когда грянет кризис, новые требования к дачникам и другие события дня2
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе309
Из россиян сделают «вечных пешеходов»207
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение