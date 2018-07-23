Дружинин возвращается в «Танцы»

Татьяной Денисовой. Хореограф и режиссёр Егор Дружинин решил вернуться в новый сезон телевизионного шоу «Танцы». В пятом сезоне проекта он станет членом жюри вместе с Мигелем

Теперь участие в программе впервые с момента её создания будут принимать три команды.

«Возвращение Егора Дружинина в "Танцы" — это большое событие для канала», — заявил генеральный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов в беседе с изданием Super.

Дружинин уходил с проекта уже дважды — из-за несогласия с итогами зрительского голосования и в связи с сильными переживаниями за участников шоу.