Раскрыт ужасный секрет жены Солнцева

Раскрыт ужасный секрет престарелой жены Гогена Солнцева

Шоумен Гоген Солнцев и его жена-пенсионерка Екатерина Терешкович решили стать родителями. Для реализации этого плана супругам потребуется более двух миллионов рублей.

Гоген и его 63-летняя возлюбленная обратились в центр планирования семьи. Врач–репродуктолог обследовал Терешкович. Специалист отметил, что сама Екатерина выносить и родить уже не может.

"У меня была операция полостная много лет назад, удалили матку и один яичник, один яичник остался", — раскрыла секрет супруга шоумена и показала жуткий шрам на животе.

Репродуктолог предложил прибегнуть к услугам суррогатной матери, но такой способ будет стоить целое состояние: около двух с половиной миллионов рублей.

"Ну это 200 тысяч в месяц, ты сама больше прожираешь", — заявил Солнцев жене.

Гоген решил, что выносить их с Екатериной ребенка должен кто-то из родственников, ведь к близкому человеку и доверия больше и деньги в семье останутся. Он предложил Терешкович взять в суррогатные матери ее уже взрослую дочь — Полину Давыдову

Супруги встретились с Полиной в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Давыдова призналась присутствующим, что с матерью видится крайне редко, так как они никогда не были близкими людьми. "Всю свою жизнь я жила отдельно от мамы. Я жила с бабушкой. У меня отсутствовала фактически в жизни мама, то есть она у меня присутствовала только на бумаге", — с горечью рассказала падчерица шоумена.

Молодая женщина отметила, что попросту стесняется родительницы. Она не одобряет ее брак с молодым мужчиной. "Мне стыдно, когда моя мама, как стрекоза, как 18-летняя девушка отдыхает на курортах и ведет фривольный образ жизни", — сообщила Полина. Давыдова не собирается вынашивать ребенка для родственницы и ее молодого мужа.

Терешкович попыталась оправдаться. По словам супруги шоумена, от дочери она никогда не отказывалась. Из-за финансовых трудностей ей пришлось отдать ребенка свекрови и уехать зарабатывать деньги.