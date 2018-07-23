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Рэпер подвергся жестокому нападению
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Tekashi69 подвергся жестокому нападению 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Очередной американский рэпер стал жертвой нападения неизвестных лиц, но, к счастью, остался жив. В настоящее время музыкант проходит различные обследования в госпитале, где оказался после побега от своих похитителей.
Согласно рассказу очевидцев, Tekashi69 долго работал в студии над новым клипом в Бруклине. Утром в 4 часа он все же решил отправиться домой, чтобы хорошенько выспаться. По дороге автомобилю звезды преградило путь другое транспортное средство. Трое вооруженных преступников в капюшонах выволокли рэпера из машины и ударили прикладом пистолета, после чего тот потерял сознание.
Музыкант очнулся на заднем сиденье чужого автомобиля. Незнакомцы сообщили Tekashi69, что собираются расправиться с ним в случае, если не получат украшения и деньги. Вскоре вооруженные похитители появились у дома музыканта. Двое из них зашли в жилище рэпера, третий остался сторожить Tekashi69 в машине. Преступникам удалось взять 15-20 тысяч долларов наличными. Они также завладели бижутерией исполнителя примерно на 750 тысяч долларов. Во время ограбления девушка звезды и их совместный ребенок находились в доме, но не пострадали от рук злоумышленников.
Завладев ценностями, преступники поехали дальше, не освободив музыканта. Tekashi69 удалось улучить момент и выпрыгнуть из автомобиля на полном ходу. Один из похитителей начал погоню, но вскоре вернулся в машину, испугавшись камер видеонаблюдения, по которым его могли бы распознать. Рэпер запрыгнул в машину незнакомого человека и попросил о помощи. Служба 911 доставила музыканта в больницу.
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