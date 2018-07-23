На шоу Шепелева случилась потасовка

На шоу Шепелева произошла потасовка

Жена бывшего участника группы «Мираж» Романа Жукова столкнула с лестницы его любовницу. Инцидент произошел в эфире шоу Первого канала «На самом деле».

В настоящее время Роман и Елена Жуковы находятся в процессе развода, а в эфире «На самом деле» оказались из-за сомнений музыканта в отцовстве шестерых детей, которых в браке с ним родила его жена.

На шоу артист признался о проведенном втайне от супруги ДНК-тесте, что Елена сочла позором и предательством.

После этого ведущий программы Дмитрий Шепелев сообщил гостям студии, что сейчас в нее войдет любовница Романа Жукова — бывшая лучшая подруга его жены Ольга Илларионова. Услышав это, Елена Жукова попыталась покинуть студию, однако на лестнице встретила бывшую приятельницу и в буквальном смысле столкнула ту с лестницы. Илларионову успели подхватить охранники.

Позже Жукова вернулась в студию, назвала экс-подругу «тварью» и «шлюхой», а также выслушала озвученные ведущим результаты ДНК-теста и извинения мужа, так как они признали его отцом всех шестерых детей.