Алена Рапунцель накинулась на родную сестру с жесткими обвинениями

Беременная Ольга Рапунцель за последнее время успела поссорится с доброй половиной своей семьи. Недавно девушка поскандалила с родной сестрой.

Последние несколько недель выдались для участницы Дома-2 Алены Рапунцель выдались тяжелыми. Несколько недель назад Алена узнала о предательстве жениха. Из-за стресса девушка чуть не потеряла ребенка, а Илья Яббаров лишь подливает масла в огонь и то и дело ругается с беременной невестой.

Нервы Алены сильно пошатнулись, она до сих пор не может придти в себя после предательства возлюбленного, а на днях девушка еще и успела поругаться со старшей сестрой. Напомним, что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий вернулись на телестройку спустя три месяца после рождения дочери.

Примечательно, что Ольга пыталась поддержать сестру после того, как девушка узнала об измене жениха, а теперь Алена обрушилась критикой на родственницу. Сначала Алена начала кричать на мужа своей сестры и заявляла, что сделает все для того, чтобы его выгнали с проекта. Ольга попыталась успокоить сестру, но Рапунцель обрушилась на нее с оскорблениями.

Поклонники проекта были шокированы поведением Алены и ее агрессией в адрес даже самых близких людей. Пользователи выразили мнение, что девушка завидует старшей сестре и ее популярности, а также спекулирует на своей беременности.