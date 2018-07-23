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Рапунцель накинулась на родную сестру
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Алена Рапунцель накинулась на родную сестру с жесткими обвинениями 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Беременная Ольга Рапунцель за последнее время успела поссорится с доброй половиной своей семьи. Недавно девушка поскандалила с родной сестрой.
Последние несколько недель выдались для участницы Дома-2 Алены Рапунцель выдались тяжелыми. Несколько недель назад Алена узнала о предательстве жениха. Из-за стресса девушка чуть не потеряла ребенка, а Илья Яббаров лишь подливает масла в огонь и то и дело ругается с беременной невестой.
Нервы Алены сильно пошатнулись, она до сих пор не может придти в себя после предательства возлюбленного, а на днях девушка еще и успела поругаться со старшей сестрой. Напомним, что Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий вернулись на телестройку спустя три месяца после рождения дочери.
Примечательно, что Ольга пыталась поддержать сестру после того, как девушка узнала об измене жениха, а теперь Алена обрушилась критикой на родственницу. Сначала Алена начала кричать на мужа своей сестры и заявляла, что сделает все для того, чтобы его выгнали с проекта. Ольга попыталась успокоить сестру, но Рапунцель обрушилась на нее с оскорблениями.
Поклонники проекта были шокированы поведением Алены и ее агрессией в адрес даже самых близких людей. Пользователи выразили мнение, что девушка завидует старшей сестре и ее популярности, а также спекулирует на своей беременности.
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