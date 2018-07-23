Меган Маркл предрекли страшную судьбу

Родные герцогини Сассекской уверены, что Меган совершила большую ошибку, когда вышла замуж за принца Гарри . Ее брат Томас сделал смелое заявление.

Мужчина написал письмо на имя королевы Елизаветы II . Он считает, что сестру держат во дворце, как пленницу.

Также Томас уверен, что Маркл совершенно несчастлива в браке с принцем. Он боится, что ее ждет такая же трагическая участь, как и принцессу Диану. Кроме того, родственник герцогини предположил, что Меган подвергается травле со стороны некоторых членов королевской семьи, передаетTeleprogramma.pro.

Сама 36-летняя супруга принца Гарри таким поведением родных очень расстроена и ни с кем из них не общается. Она боится, что такие публичные высказывания могут плохо отразиться на ее браке.

Отметим, что за последние месяцы Маркл столкнулась с серьезной критикой со стороны своей семьи. На их свадьбе с принцем Гарри присутствовала только мать герцогини. Сейчас у Меган напряженные отношения с отцом из-за того, что он то и дело дает СМИ интервью, в которых рассказывает о том, что его дочь несчастлива в браке.

Часто выражает свое недовольство поведением герцогини и сводная сестра Меган Саманта. Напомним, ранее она обвинила Маркл в том, что та из-за своей холодности может довести отца чуть ли не до могилы.