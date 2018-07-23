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Скандальный ведущий уйдет с НТВ
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Скандальный ведущий с НТВ уйдет на другой канал 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: ntv.ru
Бывший ведущий информационного ток-шоу «Говорим и показываем» на НТВ Леонид Закошанский будет вести новую программу на канале «Россия 1». Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкие к холдингу ВГТРК источники.
По данным собеседников издания, в готовящемся ток-шоу с рабочим названием «Поехали!» Закошанский будет брать интервью у известных персон. Однако точная дата выхода первого выпуска передачи пока неизвестна.
Сам Закошанский рассказал, что несмотря на переход на канал «Россия 1», собирается продолжать сотрудничество с НТВ. В настоящее время он также работает над программой о частной жизни знаменитостей «Тоже люди».
«Я давно не принадлежу какому-либо каналу, сотрудничаю с ними как независимый производитель. По действующему контракту с НТВ мы должны будем подготовить к выпуску еще несколько программ "Тоже люди", — отметил журналист.
Последний выпуск скандально известной программы «Говорим и показываем» на канале НТВ вышел в эфир 14 апреля 2017 года. Телеканал НТВ закрыл ежедневное ток-шоу ради снижения агрессивного и провокационного контента.
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