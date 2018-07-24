DJ Smash после скандала заметили с моделью

DJ Smash после громкой истории с судом отдыхает в компании одной из самых востребованных моделей

После судебных тяжб Андрей Ширман отправился в отпуск. Знаменитый DJ Smash проводит время в Европе с моделью Натальей Поли и ее дочерью. Недавно Андрей Ширман, больше известный под псевдонимом DJ Smash, выиграл громкое судебное дело. Напомним, зимой этого года его избили в одном из пермских клубов за то, что он отказался делать селфи. Позже Ширман опознал в своих обидчиках экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича . Музыкант требовал, чтобы им дали реальный срок, так как ему пришлось пережить сложную операцию по восстановлению челюсти, а также в результате драки он получил сотрясение мозга. После того, как Телепнев и его приятель были приговорены к двум годам тюрьмы, DJ Smash отправился отдыхать за границу. Он проводит время в приятной компании. Рядом с ним сейчас одна из самых востребованных моделей Наталья Поли и ее дочь Александра. Они уже побывали во Франции и теперь наслаждаются отдыхом в Италии . На новом фото музыкант в белой футболке и красных шортах позирует рядом с моделью, которая облачена в черное платье. С ними также запечатлена подрастающая Саша в цветастом платье и их друг Эдриан Броуди . В кадре диджей и его спутница выглядит очень счастливыми. Поклонники восхитились кадром и даже приписали Андрею и Наталье роман. Однако ранее музыкант поздравил модель с днем рождения и отметил, что она его хорошая подруга. Более того, Поли состоит в браке с отцом своей дочери бизнесменом Питером Баккером . По всей видимости, после переживаний из-за суда Ширман просто решил провести время с друзьями и расслабиться.