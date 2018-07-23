Шнуров завел новый роман

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров после разрыва с женой Матильдой «счастлив в новых отношениях» с издателем Никой Белоцерковской . Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении знаменитостей.

Издание отмечает, что 48-летняя Белоцерковская — «давняя приятельница» 45-летнего музыканта.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) 22 Июл 2018 в 10:33 PDT

По словам собеседника «СтарХита», оба они пережили «крах» своих браков, и это их сблизило.

«СтарХит» обращает внимание, что Шнуров и Белоцерковская этим летом вместе отдыхали во Франции и в Италии

В конце мая Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».

В декабре прошлого года СМИ сообщили о разводе Белоцерковской с ее супругом-бизнесменом после 17 лет брака.