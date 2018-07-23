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Шнуров завел новый роман
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Шнуров завел новый роман 

Рамблер 2 часа назад
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров после разрыва с женой Матильдой «счастлив в новых отношениях» с издателем Никой Белоцерковской. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник в окружении знаменитостей.
Издание отмечает, что 48-летняя Белоцерковская — «давняя приятельница» 45-летнего музыканта.
По словам собеседника «СтарХита», оба они пережили «крах» своих браков, и это их сблизило.
«СтарХит» обращает внимание, что Шнуров и Белоцерковская этим летом вместе отдыхали во Франции и в Италии.
В конце мая Сергей Шнуров сообщил, что они с женой приняли решение развестись. Музыкант отметил, что они идут на это «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».
В декабре прошлого года СМИ сообщили о разводе Белоцерковской с ее супругом-бизнесменом после 17 лет брака.
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