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Украинскую певицу раскритиковали за любовь к России
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Украинскую певицу раскритиковали за любовь к России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Поклонники обрушились с критикой украинской певицы Таисии Повалий, публично признавшейся в любви к российскому Санкт-Петербургу, где она выступала с концертом на международном фестивале «Белые ночи».
«Питер, люблю!» — написала певица на своей странице в Instagram.
«А как же Украина?», «А Украину уже не любите?», «Без прошлого нет будущего!» — пишут в комментариях украинские интернет-пользователи.
«Все хотят жить красиво и Тая — не исключение из правил», — жалуется ksiushechka1571.
Немало нашлось и тех, кто болезненно воспринял критику в адрес певицы. «Не, все, к сожалению Таисию ждут на Украине…» — пишет annadanilo5024. С автором этого комментария соглашается и elenarasshivaeva, отмечая, что Повалий на Украине запрещают работать, а украинские СМИ травят ее с 2014 года. «Вы в какой Украине живете? (…) Ее гнобят за все! И за то, что она поет не на Украине, (…) и за то, что спела 9 мая в Украине?» — добавляет пользователь.
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