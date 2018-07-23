Украинскую певицу раскритиковали за любовь к России

Поклонники обрушились с критикой украинской певицы Таисии Повалий , публично признавшейся в любви к российскому Санкт-Петербургу , где она выступала с концертом на международном фестивале «Белые ночи».

«Питер, люблю!» — написала певица на своей странице в Instagram.

«А как же Украина ?», «А Украину уже не любите?», «Без прошлого нет будущего!» — пишут в комментариях украинские интернет-пользователи.

«Все хотят жить красиво и Тая — не исключение из правил», — жалуется ksiushechka1571.

Немало нашлось и тех, кто болезненно воспринял критику в адрес певицы. «Не, все, к сожалению Таисию ждут на Украине…» — пишет annadanilo5024. С автором этого комментария соглашается и elenarasshivaeva, отмечая, что Повалий на Украине запрещают работать, а украинские СМИ травят ее с 2014 года. «Вы в какой Украине живете? (…) Ее гнобят за все! И за то, что она поет не на Украине, (…) и за то, что спела 9 мая в Украине?» — добавляет пользователь.