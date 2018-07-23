Водянова поделилась фото романтических каникул

После чемпионата мира по футболу, где у Натальи Водяновой была ответственная роль посланницы FIFA-2018, супермодель в компании своего возлюбленного наследника люксового конгломерата LVMH Антуана Арно отправилась в заслуженный отпуск. Пара остановилась в живописном Портофино, где, по словам Натальи, прошел их первый с Антуаном совместный отпуск.
«Семь лет назад мы были здесь в наш первый романтический уик-энд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга», — гласит подпись под совместным фото.