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Водянова поделилась фото романтических каникул
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«Еще более влюбленные»: романтические каникулы Натальи Водяновой и Антуана Арно 

Harper’s Bazaar 46 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
После чемпионата мира по футболу, где у Натальи Водяновой была ответственная роль посланницы FIFA-2018, супермодель в компании своего возлюбленного наследника люксового конгломерата LVMH Антуана Арно отправилась в заслуженный отпуск. Пара остановилась в живописном Портофино, где, по словам Натальи, прошел их первый с Антуаном совместный отпуск.
«Семь лет назад мы были здесь в наш первый романтический уик-энд. Мы вернулись сюда снова с двумя малышами и еще более влюбленные друг в друга», — гласит подпись под совместным фото.
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