В Сети возмутились новым интимным фото Солнцева с женой

Интернет-пользователи раскритиковали актера Гогена Солнцева из-за опубликованного им снимка с женой. По мнению комментаторов, Солнцев не следит за здоровьем пожилой супруги.
На снимке 37-летний актер запечатлен вместе с 63-летней Екатериной Терешкович на берегу реки. Многие пользователи обратили внимание на розовый купальник женщины и похвалили ее фигуру. Однако некоторые подписчики сочли, что Терешкович слишком сильно похудела.
«Какая фигура? Довел бабку до анарексии и любуется», — написала @olgab4593 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как будто бабушку придушил»? — добавил @flip_flop717.
«Какая на хрен фигура, просто худощавая старушка», — возмутился @aurumvalentine.
Однако большинство пользователей встали на сторону супругов, подчеркнув, что они «имеют право на любовь».
«У Кати, фигура получше 20 летних будет», — подчеркнул один из комментаторов.
«Фигура у Екатерины превосходна, сочная, и молодая) молодец», — добавила @margalita8.
Ранее Солнцев рассказал, что встретил Терешкович через несколько месяцев после смерти его девушки Галины Ивановой. Актер женился на 63-летней женщине, после чего они отправились в свадебное путешествие. Солнцев рассказывал, что на отдыхе он играет в казино и «по расписанию» делает супруге массаж.