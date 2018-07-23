Ещё
В Сети возмутились новым интимным фото Солнцева с женой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фото Солнцева с женой-пенсионеркой возмутило Сеть 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Интернет-пользователи раскритиковали актера Гогена Солнцева из-за опубликованного им снимка с женой. По мнению комментаторов, Солнцев не следит за здоровьем пожилой супруги.
На снимке 37-летний актер запечатлен вместе с 63-летней Екатериной Терешкович на берегу реки. Многие пользователи обратили внимание на розовый купальник женщины и похвалили ее фигуру. Однако некоторые подписчики сочли, что Терешкович слишком сильно похудела.
«Какая фигура? Довел бабку до анарексии и любуется», — написала @olgab4593 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Как будто бабушку придушил»? — добавил @flip_flop717.
«Какая на хрен фигура, просто худощавая старушка», — возмутился @aurumvalentine.
Однако большинство пользователей встали на сторону супругов, подчеркнув, что они «имеют право на любовь».
«У Кати, фигура получше 20 летних будет», — подчеркнул один из комментаторов.
«Фигура у Екатерины превосходна, сочная, и молодая) молодец», — добавила @margalita8.
Ранее Солнцев рассказал, что встретил Терешкович через несколько месяцев после смерти его девушки Галины Ивановой. Актер женился на 63-летней женщине, после чего они отправились в свадебное путешествие. Солнцев рассказывал, что на отдыхе он играет в казино и «по расписанию» делает супруге массаж.
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам135
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор232
Украина приготовилась перехватывать российские корабли106
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России82
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение