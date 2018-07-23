В Сети возмутились новым интимным фото Солнцева с женой

Фото Солнцева с женой-пенсионеркой возмутило Сеть

Интернет-пользователи раскритиковали актера Гогена Солнцева из-за опубликованного им снимка с женой. По мнению комментаторов, Солнцев не следит за здоровьем пожилой супруги.

На снимке 37-летний актер запечатлен вместе с 63-летней Екатериной Терешкович на берегу реки. Многие пользователи обратили внимание на розовый купальник женщины и похвалили ее фигуру. Однако некоторые подписчики сочли, что Терешкович слишком сильно похудела.

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev) 22 Июл 2018 в 11:02 PDT

«Какая фигура? Довел бабку до анарексии и любуется», — написала @olgab4593 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Как будто бабушку придушил»? — добавил @flip_flop717.

«Какая на хрен фигура, просто худощавая старушка», — возмутился @aurumvalentine.

Однако большинство пользователей встали на сторону супругов, подчеркнув, что они «имеют право на любовь».

«У Кати, фигура получше 20 летних будет», — подчеркнул один из комментаторов.

«Фигура у Екатерины превосходна, сочная, и молодая) молодец», — добавила @margalita8.