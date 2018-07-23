Украинскую певицу затравили за любовь к России

Украинскую певицу затравили за любовь к Петербургу

Украинская певица Таисия Повалий на своей странице в Instagram рассказала, что любит Санкт-Петербург , и подверглась критике со стороны украинских пользователей.

«ПИТЕР! ЛЮБЛЮ», — так певица подписала новую фотографию.

Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial) 21 Июл 2018 в 1:35 PDT

«А как же Украина?» — поинтересовалась @vetlai.kp.

«А Украину уже не любите?» — возмутилась @nata_nastya_ua.

Одна из пользовательниц заступилась за Повалий, отметив, что на Украине певицу «предали» и не дают ей там работать.

«А что, другие города запрещено любить? Что за бред вообще…» — поддержала певицу @ya_septembrenell.