Украинскую певицу затравили за любовь к России

Украинская певица Таисия Повалий на своей странице в Instagram рассказала, что любит Санкт-Петербург, и подверглась критике со стороны украинских пользователей.
«ПИТЕР! ЛЮБЛЮ», — так певица подписала новую фотографию.
«А как же Украина?» — поинтересовалась @vetlai.kp.
«А Украину уже не любите?» — возмутилась @nata_nastya_ua.
Одна из пользовательниц заступилась за Повалий, отметив, что на Украине певицу «предали» и не дают ей там работать.
«А что, другие города запрещено любить? Что за бред вообще…» — поддержала певицу @ya_septembrenell.
Таисия Повалий — уроженка Киевской области, она исполняет песни на украинском и русском языках. Продюсер и муж артистки Игорь Лихута ранее рассказывал, что из-за выступлений в России Повалий «практически получила запрет на профессию» на Украине, стала одной из мишеней для травли, а радиостанциям запретили выпускать в эфир ее песни.