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Фадеев на «Харлее» перессорил фанатов
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Фадеев на «Харлее» перессорил фанатов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Музыкальный продюсер Максим Фадеев оседлал мотоцикл «Харлей Дэвидсон» и перессорил своих поклонников.
Минувшим вечером Фадеев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фотографию, запечатлевшую его восседающим на легендарном американском байке.
«Брать?» — спросил он подписчиков.
Мнения фанатов разделились. По словам первой половины из них, Фадееву обязательно стоит купить себе «Харлей», просто потому, что это «Харлей».
Между тем вторая половина пользователей социальной сети посоветовала продюсеру отказаться от покупки мотоцикла, так как езда на нем слишком опасна, а Фадеев нужен своим поклонникам «живым».
«Лучше велосипед возьми», — предложил один из них.
В начале июля фанаты Максима Фадеева также были обеспокоены состоянием его здоровья. Тогда СМИ интерпретировали фото извержения вулкана Агунг на Бали, которые опубликовал продюсер, свидетельством того, что он находится на индонезийском острове. Однако позже сам Фадеев опроверг слухи о попадании в «огненный капкан».
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