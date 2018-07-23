Студентка рассказала о последних днях жизни Ляха

Стали известны подробности о последних днях жизни «Леньки» из фильма «Любовь и голуби»

Студентка Игоря Ляха поделилась воспоминаниями о мастере. Артист никогда не афишировал свою частную жизнь и недолюбливал современные технологии.

Звезда фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях ушел из жизни 8 июня в возрасте 55 лет. Его смерть для многих стала ударом, так как артист на здоровье не жаловался.

Слава к актеру пришла после его роли Леньки в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». К слову сказать, попал Лях в картину по воле случая. Режиссер изначально рассматривал на эту роль другого артиста — Александра Озерова , но из-за несовпадения рабочих графиков от этой кандидатуры ему пришлось отказаться. В результате выбор пал на Игоря Ляха.

После съемок в ленте, которая впоследствии стала культовой, Ляху начали предлагать множество ролей, а с 1997 года его пригласили преподавать в Театральное училище имени Щепкина.

Студентка мастера Анастасия Горбунова поделилась воспоминаниями об актере. По ее словам, Лях очень дорожил ролью Леньки в картине «Любовь и голуби». Она также отметила, что, когда пришло известие о смерти Нины Дорошиной , сыгравшей в этом фильме Надю, Лях очень огорчился.

Горбунова также рассказала, что обе звезды ленты Меньшова имели одну схожую черту — оба не любили современные технологии. У Дорошиной никогда не было мобильного, а у Ляха сначала была раскладушка. После того, как она сломалась, он приобрел более современный гаджет, но все время просил студентов помочь ему разобраться с ним.

Анастасия отметила, что о своей частной жизни Лях не распространялся. С родными актера она познакомилась лишь на церемонии прощания. Они оказались очень милыми людьми. Горбунова заметила, что виделась с мастером за три дня до его смерти, он был весел и все время шутил. Дочь мэтра рассказала, что отец всегда делился за ужином историями о своих студентах. Вечером перед смертью он как обычно провел вечер с семьей, а затем отправился спать.