Розенбаум отреагировал на сообщения о борьбе с раком

Певец Александр Розенбаум опроверг сообщения о том, что у него якобы обнаружен рак, передает НСН.
По его словам, он чувствует себя хорошо, а на данный момент находится в отпуске. Об этом он написал у себя на странице в Instagram. Также артист заметил, что не в его правилах давать опровержения "желтопузым газетам", однако он считает необходимым успокоить своих поклонников.
"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу", — написал артист.
Ранее певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон рассказал о том, что у Розенбаума обнаружено онкологическое заболевание. Об этом он заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. Сам Кобзон уже более десяти лет ведёт борьбу с онкологическим заболеванием. Из-за болезни ему был удалён мочевой пузырь. Сейчас, чтобы обезопасить других людей, он призывает их чаще проходить соответствующие обследования. По его словам, вовремя пройденное обследование могло бы спасти ряд общественных деятелей и знаменитостей.