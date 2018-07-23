Розенбаум отреагировал на сообщения о борьбе с раком

Розенбаум опроверг сообщения о его борьбе с онкологией

Певец Александр Розенбаум опроверг сообщения о том, что у него якобы обнаружен рак, передает НСН.

По его словам, он чувствует себя хорошо, а на данный момент находится в отпуске. Об этом он написал у себя на странице в Instagram. Также артист заметил, что не в его правилах давать опровержения "желтопузым газетам", однако он считает необходимым успокоить своих поклонников.

"Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу", — написал артист.