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Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца»
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Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца» 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: NBC
На 90-м году жизни скончалась актриса Элмари Вендел — звезда ситкома "Третья планета от Солнца", который выходил на телеканале NBC с 1996 по 2001 годы.
Как сообщает Variety, кончину актрисы подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти не называются.
В "Третьей планете от Солнца" Вендел сыграла харизматичную арендодательницу семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек. "Она была резкой, веселой, любящей и очень, очень милой. Доброй ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были", — написал у себя в инстаграме ее коллега по сериалу Джим Бивер.
Элмари Вендел также снималась в сериалах "Сайнфелд", "Мерфи Браун", "Она написала убийство", "Пустое гнездо", "Джордж Лопес" и др.
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