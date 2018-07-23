Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца»

На 90-м году жизни скончалась актриса Элмари Вендел — звезда ситкома "Третья планета от Солнца", который выходил на телеканале NBC с 1996 по 2001 годы.

Как сообщает Variety, кончину актрисы подтвердила ее дочь Джей Си Вендел. Причины смерти не называются.

В "Третьей планете от Солнца" Вендел сыграла харизматичную арендодательницу семьи Соломон — миссис Мэйми Дубчек. "Она была резкой, веселой, любящей и очень, очень милой. Доброй ночи, миссис Дубчек, где бы вы ни были", — написал у себя в инстаграме ее коллега по сериалу Джим Бивер

Элмари Вендел также снималась в сериалах "Сайнфелд", "Мерфи Браун", "Она написала убийство", "Пустое гнездо", "Джордж Лопес" и др.