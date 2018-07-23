Садальский обвинил Пугачеву во лжи

Он обратил внимание на рассказ Пугачевой о том, что ее назвали в честь актрис Аллы Тарасовой Аллы Ларионовой . Садальский подчеркнул, что прославивший Ларионову фильм «Садко» вышел только в 1953 году, а Пугачева родилась в 1949-м.

Также Садальский не поверил, что однажды при встрече Владимир Высоцкий сказал Пугачевой: «Поздоровалась бы, свинья».

«Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да», — возмутился он.

По словам Садальского, артист относился к женщинам «с придыханием, нежностью, страстью».

«Не знаю, как у вас, у меня осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа», — так оценил Садальский интервью с Пугачевой.