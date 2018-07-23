Садальский обвинил Пугачеву во лжи 

Актер Станислав Садальский раскритиковал интервью с Аллой Пугачевой, вышедшее на Youtube-канале Олега Меньшикова. В своем блоге в «Живом журнале» Садальский написал, что беседа началась с «вранья».
Он обратил внимание на рассказ Пугачевой о том, что ее назвали в честь актрис Аллы Тарасовой и Аллы Ларионовой. Садальский подчеркнул, что прославивший Ларионову фильм «Садко» вышел только в 1953 году, а Пугачева родилась в 1949-м.
Также Садальский не поверил, что однажды при встрече Владимир Высоцкий сказал Пугачевой: «Поздоровалась бы, свинья».
«Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да», — возмутился он.
По словам Садальского, артист относился к женщинам «с придыханием, нежностью, страстью».
«Не знаю, как у вас, у меня осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа», — так оценил Садальский интервью с Пугачевой.
Ранее Садальский критиковал Пугачеву за решение обвенчаться с Максимом Галкиным. «Её что, Бог лишил разума, второй раз венчаться», — возмущался он. Также он посетовал, что супруги опубликовали фото в Instagram, «не успели свечки сгореть».