Ещё
Садальский обвинил Пугачеву во лжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Садальский обвинил Пугачеву во лжи 

Рамблер 1 час назад
Актер Станислав Садальский раскритиковал интервью с Аллой Пугачевой, вышедшее на Youtube-канале Олега Меньшикова. В своем блоге в «Живом журнале» Садальский написал, что беседа началась с «вранья».
Он обратил внимание на рассказ Пугачевой о том, что ее назвали в честь актрис Аллы Тарасовой и Аллы Ларионовой. Садальский подчеркнул, что прославивший Ларионову фильм «Садко» вышел только в 1953 году, а Пугачева родилась в 1949-м.
Также Садальский не поверил, что однажды при встрече Владимир Высоцкий сказал Пугачевой: «Поздоровалась бы, свинья».
«Никогда Высоцкий не мог назвать женщину свиньей! Ни-ког-да», — возмутился он.
По словам Садальского, артист относился к женщинам «с придыханием, нежностью, страстью».
«Не знаю, как у вас, у меня осадок от ненужной трухи и какого-то кудрявого трепа», — так оценил Садальский интервью с Пугачевой.
Ранее Садальский критиковал Пугачеву за решение обвенчаться с Максимом Галкиным. «Её что, Бог лишил разума, второй раз венчаться», — возмущался он. Также он посетовал, что супруги опубликовали фото в Instagram, «не успели свечки сгореть».
Комментарии9  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»694
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию31
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение