Бузова рассказала о поиске мужа

Ольга Бузова в рамках тизера нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» рассказала, как будет искать будущего супруга.
В ролике на YouТube рассказывается, что за сердце Бузовой будут биться 15 кандидатов. Причем каждую неделю один из них будет покидать проект. Участники реалити-шоу «от айтишника до миллионера» должны будут пройти испытания деньгами и славой.
По словам Бузовой, она рассчитывает найти себе мужа именно на этой программе.
«Последний шанс выйти замуж. Я хочу мужской ласки, заботы, внимания, хочу безумства, хочу огня, хочу страсти», — рассказала Бузова.
Напомним, Ольга Бузова на фоне успешного выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу опубликовала видео, в котором обратилась к Денису Черышеву, заявив о готовности стать его женой.
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев, отец Дениса Черышева, позже оценил шансы Бузовой выйти замуж за его сына.
Сам Денис Черышев опубликовал фотографию со своей 24-летней избранницей Кристиной Кобе.