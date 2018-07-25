Жена Жукова потеряла ребенка после принудительного секса

Жена потеряла ребенка после принудительного секса с Жуковым

Заявление о том, что некогда популярный певец Рома Жуков разводится с женой Еленой после более 15 лет брака, стало громом среди ясного неба. Оказывается, семейная жизнь артиста была далека от гармоничной.

У Ромы и Елены Жуковых шестеро детей. Было бы семь, однако в 2012 году их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория погибла от удара качелями по голове. Казалось, такая крепкая семья мужественно справилась с горем и представляла собой образец, однако недавно Рома Жуков на всю страну заявил о разводе. Следом последовало несколько эфиров скандальных шоу, где вскрылись некрасивые подробности семейной жизни артиста.

Теперь же Елена откровенно поговорила с журналистами. Она сообщила, что в их браке всегда было "всякое", однако сейчас "плохое стало перевешивать".

"Роман в состоянии опьянения становится агрессивным, может на меня и детей руку поднять. Помню, как он со злостью кинул дочь Полю на отдыхе в бассейн, она чуть спину не сломала", — пожаловалась Жукова.

А еще в 2008 году у Елены случился выкидыш.

"Муж не поверил, что у меня поднялась температура, подумал, что я отлыниваю от домашних дел, заставил убирать дом и идти в магазин: "Если ты как жена не выполняешь своих обязанностей, я с тобой разведусь. Мне не нужна жена-калека!" А утром принудил заниматься любовью, хотя я была на десятой неделе беременности", — цитирует Елену сайт "Комсомольская правда".

У Жуковой началось кровотечение, и ее срочно доставили в больницу.

"Ребенка я потеряла. Две недели провела в клинике. Рома все время звонил: "Я с твоими детьми не намерен сидеть. Выписывайся и лечись дома!" — сообщила жуткие подробности супруга певца.

Сейчас Рома живет с молодой любовницей в Сочи . У него там свой бизнес — кафе и отель.

"Я думаю, Рома ушел из семьи под влиянием друзей. Чуть больше года назад он нанял администратора. Предполагаю, что в его лице мой супруг нашел себе собутыльника, " — высказала мнение Жукова.