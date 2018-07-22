«Пошли вы…»: Моисеев устроил скандал

«Пошли вы на…»: обрюзгший Моисеев вышел из себя при виде камер

Певец убил своим болезненным видом. Многие заметили, что он сильно сдал.

Уже много лет Борис Моисеев на лето уезжает в Юрмалу. У певца тут есть квартира в элитной многоэтажке, расположенной возле бывшего рыболовецкого колхоза "Узвара". В свое время за трехкомнатные апартаменты площадью 77 кв. м артист заплатил 10,4 млн рублей. Две спальни, ванная комната, большая кухня и зал вид на реку Лиелупе и острова — что еще надо для счастья?

Но не хватает друзей, простого человеческого общения. Поэтому всегда общительный и открытый Боря не мог усидеть в четырех стенах, когда узнал, что Вайкуле снова проводит фестиваль "Лайма. Ранедву. Юрмала". И упросил своего директора Сергея Гороха отвезти его в зал "Дзинтари", куда в середине июле приехали все московские коллеги.

Моисеев пришел на концерты как простой зритель. Скромно сел с края партера. И очень не хотел привлекать к себе внимания. Когда кто-то из зрителей узнавал артиста и подходил с просьбой о совместной фотографии, он резко вспыхивал и просил директора: "Пошли из все на…". В перерывах между отделениями концерта одуловатый артиста приходил за кулисы, где артисты, журналисты, камеры. Но едва заметив направленные на себя объективы, вскидывал вперед руку, закрывал лицом и взбешенно кричал: "Не снимайте, не снимайте!"

64-летнего артиста можно понять — он так и не оправился после инсульта, погрузнел, на лице появились какие-то гнойники и новообразования. Разумеется, всегда блиставшему Моисееву не хочется, чтобы его видели в таком неприглядном виде, обсуждали, фотографировали. Ведь сегодняшнее положение и осознание того, что карьера и слава в прошлом — трагедия для него. "Борис, как вам удается держаться, бороться?" — спросил у него корреспондент Dni.ru. "Я люблю, это все любовь", — лаконично ответил артист. При этом важно заметить, что он сохраняет трезвость ума, узнает фотографов, с которыми работал когда-то, хвалит успешные выступления коллег.

Феликс Грозданов/Dni.Ru

Одно плохо: после перенесенного в 2010 году инсульта. после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, артист не отказался от сигарет. Тогда причиной нарушения мозгового кровообращения специалисты Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление и настаивали на полном отказе от спиртного и курения, иначе с певцом может случиться еще один инсульт, гораздо более сильный, а в результате он уже не сможет ни говорить, ни двигаться. Но от сигарет Борис так и не отвык. И за кулисами зала "Дзинтари" смолил одна за одной…