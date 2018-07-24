Жена Шумахера купила виллу у президента «Реал Мадрида»

Жена Михаэля Шумахера, 49-летняя Коринна, приобрела виллу в муниципалитете Андрайч на испанской Мальорке у президента футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Переса.
Имение площадью в 15 тысяч квадратных метров Перес приобрел в 2005 году за 28 млн долларов, но практически полностью перестал им пользоваться уже в 2012 — после смерти жены.
Дом был выставлен на продажу только в 2017 году, а в мае его приобрела Коринна Шумахер за 35 млн долларов.
На территории новых владений Шумахеров — Villa Yasmin — находятся два бассейна, вертолётная площадка и большой сад, а также оттуда открывается шикарный вид на море, пишет Daily Mail.
По данным немецкого издания Bild, Коринна планирует использовать виллу для отдыха с семьей и друзьями. Кстати, у семейства Шумахеров в свое время уже была недвижимость на Майорке — Camp del Mar, неподалёку от особняка Клаудии Шиффер.
Будет ли величайший гонщик Формулы-1 посещать новое приобретение жены — не известно. После трагического инцидента, случившего с ним в горах в 2013 году, он более полугода провел в состоянии искуственной комы. Сейчас продолжает лечение в Швейцарии, но о его состоянии мало что известно.