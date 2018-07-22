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Басков ушел в отрыв
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Николай Басков показал, как нужно отдыхать 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Instagram
Певец Николай Басков, отдыхающий в настоящее время в Греции, опубликовал небольшое видео, в котором показал, как он отрывается за границей.
На видео можно посмотреть, как множество красивых мужчин и женщин сидят за столами, слушают зажигательную музыку и танцуют. Расслабленная вечеринка продолжается прямо на столах, куда залезли некоторые девушки в белоснежных купальниках.
Басков спросил у своих поклонников "как настроение?" и продолжил съемки. Поклонники порекомендовали артисту присоединиться к танцам, насладиться свободой и теплым греческим климатом как можно лучше, ведь совсем скоро ему нужно будет вернуться на сцену и снова петь "грустные песни про любовь".
На видео некоторые подписчики заметили других звезд, которые также решили поучаствовать в вечеринке. Именно поэтому читатели решили, что Баскову точно не будет скучно в окружении богатых и красивых мужчин и женщин в Греции.
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