«Купил себе самолет»: Тарасов дразнит хейтеров 

Бывший муж Ольги Бузовой устал от нападок недоброжелателей.
В последнее время у полузащитника «Локомотива» дела складываются отлично. Любимая жена, модель Анастасия Костенко подарила ему дочь, а «железнодорожники» продлили контракт с футболистом еще на сезон.
Но далеко не все рады за спортсмена. В СМИ муссируется тема якобы бедственного положения Тарасова: ему приходится продавать квартиру, в которой он жил с Бузовой, и он уже заложил автомобиль, ранее принадлежавший бывшей супруге. Не остаются в стороне и подписчики. Большинство «троллей» набегают в микроблог Тарасова, чтобы оставить там желчные комментарии.
Устав от грязных слухов и издевок, Дмитрий Тарасов решил ответить недругам встречным троллингом.
Он опубликовал в «Инстаграме» ироничную запись, в которой поблагодарил «недоброжелателей» и «желтые газетенки».
«Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет», — пишет футболист. Самолет на фото тоже присутствует, так что придраться не к чему.
Эта запись взбаламутила подписчиков, многие восприняли ее всерьез: «Сфоткался на ступеньках — уже купил?!», «Зачем тебе личный самолёт не понимаю))) дешевле в аренду брать, нежели содержать его», «Как это мерзко смотрится на вашей странице».
«А бывшую жену выкинул на улицу! Забрал машину! Причем если бы не она, у тебя было бы 300 фолловеров!» — негодует пользователь velur_proff.
Но большинство поклонников оценили шутку, хотя и пожелали Тарасову сосредоточиться на футболе, а не выяснении отношений с кем бы то ни было. В этом году «Локомотив» стал чемпионом России, так что Тарасову не стоит подводить свою звездную команду.