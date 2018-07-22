Ещё
«Купил себе самолет»: Тарасов дразнит хейтеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Купил себе самолет»: Тарасов дразнит хейтеров 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOK
Бывший муж Ольги Бузовой устал от нападок недоброжелателей.
В последнее время у полузащитника «Локомотива» дела складываются отлично. Любимая жена, модель Анастасия Костенко подарила ему дочь, а «железнодорожники» продлили контракт с футболистом еще на сезон.
Но далеко не все рады за спортсмена. В СМИ муссируется тема якобы бедственного положения Тарасова: ему приходится продавать квартиру, в которой он жил с Бузовой, и он уже заложил автомобиль, ранее принадлежавший бывшей супруге. Не остаются в стороне и подписчики. Большинство «троллей» набегают в микроблог Тарасова, чтобы оставить там желчные комментарии.
Устав от грязных слухов и издевок, Дмитрий Тарасов решил ответить недругам встречным троллингом.
Он опубликовал в «Инстаграме» ироничную запись, в которой поблагодарил «недоброжелателей» и «желтые газетенки».
«Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет», — пишет футболист. Самолет на фото тоже присутствует, так что придраться не к чему.
Эта запись взбаламутила подписчиков, многие восприняли ее всерьез: «Сфоткался на ступеньках — уже купил?!», «Зачем тебе личный самолёт не понимаю))) дешевле в аренду брать, нежели содержать его», «Как это мерзко смотрится на вашей странице».
«А бывшую жену выкинул на улицу! Забрал машину! Причем если бы не она, у тебя было бы 300 фолловеров!» — негодует пользователь velur_proff.
Но большинство поклонников оценили шутку, хотя и пожелали Тарасову сосредоточиться на футболе, а не выяснении отношений с кем бы то ни было. В этом году «Локомотив» стал чемпионом России, так что Тарасову не стоит подводить свою звездную команду.
Teleprogramma.pro: последние новости
Певица, спортсменка и просто красавица: Максакова блеснула в короткой юбке Шнуров и Акиньшина шокировали поклонников совместным фото Катя Гордон показала подросшего младшего сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученого арестовали по делу о госизмене324
Греция меняет тон в отношении России174
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер14
В Сети высмеяли Порошенко из-за концерта75
Эрдогана задержали на Красной площади25
Видео
00:42
Обрушился мост через Амур
Происшествия
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Статьи
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
02:41
«Не следует навязывать наши ценности Москве или Стамбулу»
В мире Статьи
03:41
«Я прошу США образумиться»
В мире Статьи
02:11
Ученого арестовали по делу о госизмене
Происшествия
00:14
Белоруссия обогнала Россию по уровню зарплат
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение