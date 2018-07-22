«Купил себе самолет»: Тарасов дразнит хейтеров

Бывший муж Ольги Бузовой устал от нападок недоброжелателей.

В последнее время у полузащитника «Локомотива» дела складываются отлично. Любимая жена, модель Анастасия Костенко подарила ему дочь, а «железнодорожники» продлили контракт с футболистом еще на сезон.

Но далеко не все рады за спортсмена. В СМИ муссируется тема якобы бедственного положения Тарасова : ему приходится продавать квартиру, в которой он жил с Бузовой, и он уже заложил автомобиль, ранее принадлежавший бывшей супруге. Не остаются в стороне и подписчики. Большинство «троллей» набегают в микроблог Тарасова, чтобы оставить там желчные комментарии.

Устав от грязных слухов и издевок, Дмитрий Тарасов решил ответить недругам встречным троллингом.

Он опубликовал в «Инстаграме» ироничную запись, в которой поблагодарил «недоброжелателей» и «желтые газетенки».

«Благодаря Вам, добрые люди дружненько скинули мне на карту, и я купил самолет», — пишет футболист. Самолет на фото тоже присутствует, так что придраться не к чему.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 21 Июл 2018 в 11:48 PDT

Эта запись взбаламутила подписчиков, многие восприняли ее всерьез: «Сфоткался на ступеньках — уже купил?!», «Зачем тебе личный самолёт не понимаю))) дешевле в аренду брать, нежели содержать его», «Как это мерзко смотрится на вашей странице».

«А бывшую жену выкинул на улицу! Забрал машину! Причем если бы не она, у тебя было бы 300 фолловеров!» — негодует пользователь velur_proff.