Любовь Толкалина впервые купила машину

Любовь Толкалина устроила настоящую фотосессию в одном из автосалонов, где сфотографировалась за рулем УАЗ PATRIOT.

Актриса отметила, что впервые самостоятельно приобрела машину, но не для себя, а в подарок родителям. Любовь призналась, что очень волновалась, проделывая "историческое дело". Толкалина достаточно долго не могла понять, что она хочет получить от авто помимо внешней красоты.

Именно поэтому Любовь дольше думала о цвете будущей покупки, чем о ее комплектации и характеристиках, в которых ничего не понимала. Знания Толкалиной об автомобилях были настолько малы, что она не могла сформулировать ни одного вопроса специалистам.

Единственное, что точно знала актриса — ее отец давно мечтал о УАЗ PATRIOT, который идеально подходит для езды в российских глубинках. Перед покупкой специалисты автосалона подробно и доступно рассказали актрисе обо всех деталях авто. В итоге Толкалина остановила свой выбор именно на этой машине, которая в скором времени отправится к ее родителям.