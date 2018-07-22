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Шнуров и Акиньшина шокировали поклонников
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Шнуров и Акиньшина шокировали поклонников совместным фото 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
После официального окончания отношений со своей бывшей женой Матильдой, Шнуров, что неудивительно, перешел в разряд завидных женихов. Теперь любое его общение с женщинами становится поводом для пересудов. Особенно крупный интерес вызвала публикация его давней возлюбленной, Оксаны Акиньшиной в Instagram. Актриса опубликовала совершенно невинную, но в то же время в достаточной степени неожиданную совместную фотографию с музыкантом. Сам Шнуров также выложил трогательный кадр у себя в социальной сети. Поскольку он воспользовался сервисом «сториз», а Оксана, судя по всему, удалила пост, к настоящему моменту обе публикации уже изъяты из общественного доступа, — пишет kp.ru.
«Матильда заревнует, не признается, но заревнует», «А вы повзрослели, оба, особенно Оксана», «Мой бывший тоже ко мне бегает, когда со своей ссорится», «Якин бросил свою мымру и отвезет тебя в Гагры», — писали пользователи под постом Акиньшиной.
Акиньшина Оксана АлександровнаНачавшая свою актерскую карьеру в возрасте 13 лет, Оксана Акиньшина стала любимицей публики благодаря своим непосредственности и открытости. Ее героини неизменно дерзкие и яркие позволили девушке добиться популярности не только в России, но и за рубежом. Напомним, когда Оксана и Сергей познакомились, они оба работали на съемочной площадке фильма «Игра мотыльков». Оксане было пятнадцать, а Сергей был вдвое старшее ее. Несмотря на то, что их отношения продлились всего пару лет, они были одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса.
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