Шнуров и Акиньшина шокировали поклонников совместным фото

После официального окончания отношений со своей бывшей женой Матильдой, Шнуров, что неудивительно, перешел в разряд завидных женихов. Теперь любое его общение с женщинами становится поводом для пересудов. Особенно крупный интерес вызвала публикация его давней возлюбленной, Оксаны Акиньшиной в Instagram. Актриса опубликовала совершенно невинную, но в то же время в достаточной степени неожиданную совместную фотографию с музыкантом. Сам Шнуров также выложил трогательный кадр у себя в социальной сети. Поскольку он воспользовался сервисом «сториз», а Оксана, судя по всему, удалила пост, к настоящему моменту обе публикации уже изъяты из общественного доступа, — пишет kp.ru

«Матильда заревнует, не признается, но заревнует», «А вы повзрослели, оба, особенно Оксана», «Мой бывший тоже ко мне бегает, когда со своей ссорится», «Якин бросил свою мымру и отвезет тебя в Гагры», — писали пользователи под постом Акиньшиной.