Ольга Крутая восхитила фигурой в купальнике

Спасательница Малибу! Ольга Крутая восхитила фигурой в красном купальнике

Публикация от Ольга Крутая/ Olga Kroutoi (@olgakroutoi) 21 Июл 2018 в 8:34 PDT Бизнесвумен опубликовала яркое фото из отпуска.

54-летняя супруга композитора Игоря Крутого Ольга выглядит просто восхитительно! Бизнесвумен всегда выбирает стильные наряды, подчеркивающие ее шикарную фигуру. Слитный красный купальник, в котором Крутая позирует на фоне моря, — не исключение.

«Вы шикарна! Идеал женской красоты! Восхищаюсь вами!», «Какая шикарная фигура! Ольга, откройте секрет потрясающей красоты», «О мамма мия! Девушка вам сколько лет?», «Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания», «Восхищаюсь! От всей души! Вы просто невероятная!» — подписчики осыпали Ольгу комплиментами.