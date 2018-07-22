Стриж вернула ребенка в детский дом

Ксения Стриж неожиданно вернула ребенка в детский дом

Прибавление в семействе, о котором объявила новоиспеченная мать, как оказалось, имеет важный нюанс. Ксении пришлось объясняться.

Подросток Никита, который был якобы усыновлен ведущей, вернулся в челябинский детский дом. Об этом рассказала сама Ксения изданию StarHit. Она подчеркнула, что усыновления не было. Их общение и тот факт, что подросток уже гостил у нее, Стриж назвала "гостевым режимом".

Ведущая рассказала, что около года назад познакомилась Никитой, он ей понравился своей открытостью и индивидуальностью. Узнав о непростой судьбе парня, она решила ему помочь.

"Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище", — пояснила она.

Публикация от Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) 8 Июл 2018 в 7:58 PDT По словам Ксении, подросток сейчас заканчивает 9 класс и хочет стать студентом факультета эстрады. Однако в этот поступить не удалось, он не прошел третий экзамен. Тем не менее, Никита в следующем году предпримет очередную попытку. Стриж рассказала, что парень хочет быть похожим на актера Александра Олешко, который так же заканчивал подобное заведение.

Стриж отметила, всегда готова помогать Никите. "Если он сможет поступить, то ему по закону обязаны выделить здесь общежитие. Думаю, мы с Никитой обязательно будем встречаться на выходных, посещать различные музеи и мероприятия", — считает она.

Отметим, что несколько лет назад радиоведущая Ксения Стриж в четвертый раз вышла замуж за мужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет. Именно тогда она поняла, что готова воспитывать ребенка.