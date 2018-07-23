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Черышев ответил Бузовой
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Черышев ответил Бузовой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/cheryshev90
Футболист сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев «ответил» на согласие певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой выйти за него замуж.
Несколько дней назад спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото с отдыха на греческом острове Миконос, на котором был запечатлен вместе со своей девушкой Кристиной.
«А Бузова где?» — удивились подписчики Черышева.
Многие из них интерпретировали публикацию снимка как «ответ» футболиста на предложение, которое ранее ранее ему сделала певица и телеведущая. 7 июля Ольга Бузова разместила в Instagram видеообращение к Черышеву, в котором заявила, что согласна выйти за него замуж, так как он симпатичный.
Пять дней спустя отец Дениса Дмитрий Черышев, главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород», сообщил, что Бузова «ни на шаг» не сумеет «приблизиться» к его сыну, а ее шансы на брак с ним «поют романсы».
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