Черышев ответил Бузовой

Футболист сборной России и испанского «Вильярреала» Денис Черышев «ответил» на согласие певицы и ведущей «Дома 2» Ольги Бузовой выйти за него замуж.

Несколько дней назад спортсмен опубликовал на своей странице в соцсети Instagram фото с отдыха на греческом острове Миконос , на котором был запечатлен вместе со своей девушкой Кристиной.

«А Бузова где?» — удивились подписчики Черышева.

Многие из них интерпретировали публикацию снимка как «ответ» футболиста на предложение, которое ранее ранее ему сделала певица и телеведущая. 7 июля Ольга Бузова разместила в Instagram видеообращение к Черышеву, в котором заявила, что согласна выйти за него замуж, так как он симпатичный.