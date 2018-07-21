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Умершему Задорнову припомнили измены жене
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Умершему от рака Задорнову припомнили измены жене 

Дни.ру 1 час назад
На Первом канале показали документальный фильм о жизни Михаила Задорнова. В ленте, в частности, рассказали о том, что юморист изменял своей первой жене.
Юморист Михаил Задорнов умер от злокачественной опухоли мозга 10 ноября 2017 года. 21 июля 2018 года ему исполнилось бы 70 лет.
В документальном фильме "Легко жить трудно" вторая жена Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала о том, как у нее с юмористом закрутился роман. Они познакомились за кулисами после одного из выступлений артиста.
"Я призналась ему, что собирала его лирические рассказы. Он был польщен, но не поверил мне. А на следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела: в его глазах появилось желание образовывать меня", — вспомнила Елена Бомбина.
Однако в момент, когда между возлюбленными промелькнула искра, Михаил Задорнов был связан узами брака со своей первой избранницей Велтой. Долгое время юморист не мог бросить семью, Однако когда в 1990 году у возлюбленных родилась дочь, скрывать их отношения стало невозможно. После 36 лет брака артист ушел к новой возлюбленной, которая была младше его на 16 лет.
В своей втором браке Михаил Задорнов показал себя как заботливый муж и отец.
"Мы путешествовали по всему миру. Новогодние праздники всегда были большим сюрпризом для дочери, потому что за два дня до нового года он мог придумать какую-нибудь неожиданную поездку. С пеленок он читал ей Гумилева и Пушкина, прививал любовь к классической музыке", — рассказала Елена Бомбина.
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