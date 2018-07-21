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Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова
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Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Популярная актриса Айгуль Мильштейн, известная многим как одна из бывших возлюбленных Александра Домогарова, рассказала об отношениях между ними. Она призналась, что во взаимопонимании были проблемы, однако об актере, тем не менее, вспоминала с теплотой.
Светские хроникеры с заметным удовольствием раз за разом вспоминают об обвинениях по отношению к Александр Домогарову. Якобы актер тот еще гуляка и регулярно изменял своей возлюбленной, практически гражданской жене, Айгуль Мильштейн.
Сама она, однако, подчеркивает, что не может однозначно утверждать о неверности актера. Все о его "похождениях" она знает только с чужих слов.
"Я не знаю, что у него с Громушкиной, я не вмешиваюсь в его жизнь. Никак не контактирую с Домогаровым. Мне неинтересно его обсуждать", — цитирует StarHit Айгуль Мильштейн.
Страстный роман между Домогаровым и Мильштейн вспыхнул, когда девушке было всего 23 года.
"Я была безумно влюблена в этого мужчину. Для меня он был не только актером, но и первой любовью", — призналась она.
Однако за время отношений она чувствовала не только положительные эмоции. Некоторые поступки и слова возлюбленного, по всей видимости, унижали ее.
"Конечно, мне было обидно, что у нас не было взаимопонимания. Наверное, на это повлияли и разница в менталитете, и разница в возрасте. Я воспитана в семье, где женщину принято уважать, поэтому слышать какие-то обидные слова, которые были сказаны, мне было больно", — подчеркнула актриса.
Однако спустя годы о романе она вспоминает с теплотой.
"Моя тетя говорила, что, наверное, у нас дымились телефоны от накала страстей. Если мы ругались, потом встречались, мирились и все было хорошо до определенного момента", — рассказала она.
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