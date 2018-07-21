Бывшая жена рассказала об унижениях от Домогарова

Популярная актриса Айгуль Мильштейн , известная многим как одна из бывших возлюбленных Александра Домогарова , рассказала об отношениях между ними. Она призналась, что во взаимопонимании были проблемы, однако об актере, тем не менее, вспоминала с теплотой.

Светские хроникеры с заметным удовольствием раз за разом вспоминают об обвинениях по отношению к Александр Домогарову. Якобы актер тот еще гуляка и регулярно изменял своей возлюбленной, практически гражданской жене, Айгуль Мильштейн.

Сама она, однако, подчеркивает, что не может однозначно утверждать о неверности актера. Все о его "похождениях" она знает только с чужих слов.

"Я не знаю, что у него с Громушкиной, я не вмешиваюсь в его жизнь. Никак не контактирую с Домогаровым. Мне неинтересно его обсуждать", — цитирует StarHit Айгуль Мильштейн.

Страстный роман между Домогаровым и Мильштейн вспыхнул, когда девушке было всего 23 года.

"Я была безумно влюблена в этого мужчину. Для меня он был не только актером, но и первой любовью", — призналась она.

Однако за время отношений она чувствовала не только положительные эмоции. Некоторые поступки и слова возлюбленного, по всей видимости, унижали ее.

"Конечно, мне было обидно, что у нас не было взаимопонимания. Наверное, на это повлияли и разница в менталитете, и разница в возрасте. Я воспитана в семье, где женщину принято уважать, поэтому слышать какие-то обидные слова, которые были сказаны, мне было больно", — подчеркнула актриса.

Однако спустя годы о романе она вспоминает с теплотой.