Голубкина рассказала о жуткой истории в турецком отеле

Мария Голубкина — о Москве, любимой еде и жуткой истории в турецком отеле

Актриса и телеведущая Мария Голубкина считает Москву лучшим городом в мире для отдыха летом, но крепче всего спит в Кисловодске. В интервью РИА Новости она рассказала, за что любит китайскую кухню, почему в Израиле ей комфортно, а в Индии — нет, и о том, как однажды ее поселили в номер с запахом смерти.

— В театральный сезон я очень много езжу по России. Собираться на отдых, упаковывать чемоданы — это очень утомительно для меня, лучше остаться дома, в Москве. Я смотрю сейчас на нее и все больше понимаю, как она прекрасна.

Каждый день, гуляя по Москве, я получаю колоссальное удовольствие. Сколько же у нас прекрасных мест!

Аптекарский огород в Ботаническом саду МГУ , Москвариум — центр океанографии и морской биологии на ВДНХ, совершенно уникальный комплекс, который дает возможность каждому желающему познакомиться с удивительной фауной мирового океана и прикоснуться к удаленным акваториям планеты.

Сейчас Москва, по крайней мере на это лето, для меня — одно из самых интересных мест в мире.

А к чемпионату мира сколько прекрасных изменений! Столько сделали пешеходных дорог! Я люблю ходить пешком, обычно километров по 12-15 в день, а этим летом и по двадцать — с удовольствием.

— Совсем недавно открыла для себя Кисловодск. Я приехала туда на гастроли, буквально на один день, и не смогла не остаться. Оказалось, что там совершенно потрясающий климат, уже после второго дня отдыха моему уставшему организму стало легко и хорошо. Я лазила по горам, очень крепко спала. Обязательно буду туда возвращаться.

— В поездках нередко случаются курьезы. Помню, отправились с мамой на Корфу к нашим друзьям. Планировали недельку отдохнуть, а сразу после возвращения были назначены съемки в Тульской области, в шахтах, где уголь добывают. Меня отпустили под честное слово, что на съемках буду как штык, без опозданий.

Дело было в 1999-м, накануне первого сентября, когда у всех заканчиваются отпуска, все летят, детей в школу надо отправлять. Рейс с острова был чартерный. Мама что-то перепутала со временем, и, когда мы только ехали в аэропорт, выяснилось, что наш самолет уже приземляется в Москве.

Следующий рейс был только через три дня, да и билеты на него все уже раскупили. А я же понимаю, что опаздываю на съемки! Пришлось плыть на пароме до ближайшего порта, потом на автобусе добираться до Афин, а мы еще с какими-то жуткими чемоданами. В аэропорт примчались в последнюю минуту, еле успели зарегистрироваться.

Прилетев в Москву, пулей до Мытищ, там за руль автомобиля — и в Тульскую область. И весь этот путь на одном дыхании. А когда приехала на съемки, выяснилось, что в Афинах в это время землетрясение случилось!

— А вот жутковатая история, которую я не забуду, наверное, до конца жизни. Приехала как-то на отдых в Турцию: море, пляж, солнце — перед съемками, на недельку. Захожу в номер отеля и чувствую очень сильный запах, как будто ведро ароматизатора разлили. Иду по номеру в поисках источника такого сильного запаха, захожу в ванную комнату и понимаю, что сквозь запах ароматических веществ пробивается запах, который ни с чем не перепутаешь, — запах мертвеца.

Меня, конечно, тут же, после моего похода на ресепшн, переселили в другой номер, в два раза больше и комфортнее прежнего, видимо, компенсируя тот ужас.

— Если говорить не о России, мои любимые города Венеция и Иерусалим. А лидер моего отдыха — Израиль. Это идеальная для меня страна. Причем ездить туда я предпочитаю не летом, а с октября и до апреля.

В Израиле я себя как-то чувствую больше дома, чем даже на собственной кровати в Москве. Думаю, так комфортно мне именно потому, что люди там очень комфортные. В Израиле я отдыхаю душой, все приветливые, многие говорят на русском.

Если хочу на море, еду в Нетанию. В этом городе много пенсионеров, и мне там спокойно. И пляж там приятный. Я не очень люблю плавать, но обожаю сидеть на берегу, смотреть на море и кормить голубей.

Но больше мне нравится ездить, гулять, смотреть, чем просто загорать на пляже. В Иерусалиме много мест, приятных для моей души. Тель-Авив подходит больше для тусовок. Обожаю Хамат-Гадер — курорт с горячими источниками, обладающими целебными свойствами благодаря большой концентрации минеральных солей.

Туда я люблю приехать на целый день, там я ощущаю радость и счастье, там я физически начинаю чувствовать себя лучше.

А вот Индию, например, не очень люблю — слишком жарко. Специально точно не поеду, если только с оказией.

— Вообще, путешествия для меня — это еще и еда обязательно. То есть, планируя поездку, прежде всего обращаю внимание на местную кухню. Я всегда выбираю, где вкусно (в первую очередь — это Франция).

И простая пища мне очень нравится — в Греции ее много, например. Греческая кухня не слишком разнообразна, но это такая домашняя еда, как говорят, — с ножа, по бабушкиному рецепту.

Китайская кухня совершенно фантастическая, китайцы могут приготовить все, кроме отражения в воде.