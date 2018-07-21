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Звезда «Мажора» тайно вышла замуж
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Звезда сериала «Мажор» тайно вышла замуж 

Дни.ру 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
35-летняя российская актриса Карина Разумовская тайно вышла замуж. Избранником артистки стал ее одноклассник, с которым они строят отношения уже более десяти лет.
Известно, что церемония прошла спонтанно и более чем скромно. Влюбленные гуляли по дождливому Петербургу и забрели в ЗАГС, где быстро подали заявление.
Разумовская уверяет, что все это заняло не более 20 минут.
"По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь. В общем, все по полной программе", — рассказала Карина.
Более того, по словам артистки, ни о каких торжественных нарядах невесты и жениха и речи не шло. Молодожены выбрали для прогулки кожаные куртки и комфортные джинсы, передает журнал "7 дней".
Также стало известно, что Карину и ее жениха Егора связывает довольно непростая история любви. Ребята начали встречаться еще со школьной скамьи, но были вынуждены расстаться после поступления в вуз.
"Мы вместе с пятнадцати лет. Наш первый поцелуй случился на ступеньках школы, а наши одноклассники за нами подсматривали. Я помню их любопытные взгляды", — вспомнила Разумовская.
После этого каждый из них попробовал построить семью и пережил развод. Однако судьба подарила молодым еще один шанс. Они стали общаться в Сети, и чувства возобновились.
Ранее Карина Разумовская поведала, как перестала общаться с матерью. Родительница не поняла желания дочери стать актрисой.
Карина также призналась, что не все члены семьи одобрили выбранную ею профессию, хотя она с ранних лет снималась в кино.
"Как и все хорошие мамы, моя мама хотела, чтобы у меня была "нормальная" профессия — переводчика, например", — вспоминала в интервью актриса.
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Комментарии6  Ещё 2 источника 
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