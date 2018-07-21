Звезда «Мажора» тайно вышла замуж

Звезда сериала «Мажор» тайно вышла замуж

Известно, что церемония прошла спонтанно и более чем скромно. Влюбленные гуляли по дождливому Петербургу и забрели в ЗАГС, где быстро подали заявление.

Разумовская уверяет, что все это заняло не более 20 минут.

"По радио играл любимый Стинг, в Петербурге шел проливной дождь. В общем, все по полной программе", — рассказала Карина.

Более того, по словам артистки, ни о каких торжественных нарядах невесты и жениха и речи не шло. Молодожены выбрали для прогулки кожаные куртки и комфортные джинсы, передает журнал "7 дней"

Также стало известно, что Карину и ее жениха Егора связывает довольно непростая история любви. Ребята начали встречаться еще со школьной скамьи, но были вынуждены расстаться после поступления в вуз.

"Мы вместе с пятнадцати лет. Наш первый поцелуй случился на ступеньках школы, а наши одноклассники за нами подсматривали. Я помню их любопытные взгляды", — вспомнила Разумовская.

После этого каждый из них попробовал построить семью и пережил развод. Однако судьба подарила молодым еще один шанс. Они стали общаться в Сети, и чувства возобновились.

Ранее Карина Разумовская поведала, как перестала общаться с матерью. Родительница не поняла желания дочери стать актрисой.

Карина также призналась, что не все члены семьи одобрили выбранную ею профессию, хотя она с ранних лет снималась в кино.