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Звезду «Дома-2» обобрали в турецком аэропорте
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Звезду «Дома-2» обокрали в турецком аэропорте 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно была ограблена в аэропорту в Турции. Вместе с мамой, женой брата и племянником она возвращалась с отдыха.
«Уже перед самым входом в самолёт у меня украли портфель с паспортом, деньгами, карточками, украшениями и всей косметикой …меня вывели из самолета, я шла по трапу зная, что в самолёте осталась мама, Крис и мелкий», — написала она в своем Инстаграме.
Из-за инцидента рейс задержали на 50 минут. Все это время Кохно пыталась найти свою сумку, которую вытащили из коляски.
«Что за люди? (((я просто в шоке …я надеюсь, что это знак, что я не потеряю что -то большее, а может и приобрету», — написала она.
Кохно пришла на проект в декабре 2016 года, покинула его в октябре 2017.
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