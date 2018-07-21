Звезду «Дома-2» обобрали в турецком аэропорте

Звезду «Дома-2» обокрали в турецком аэропорте

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно была ограблена в аэропорту в Турции . Вместе с мамой, женой брата и племянником она возвращалась с отдыха.

«Уже перед самым входом в самолёт у меня украли портфель с паспортом, деньгами, карточками, украшениями и всей косметикой …меня вывели из самолета, я шла по трапу зная, что в самолёте осталась мама, Крис и мелкий», — написала она в своем Инстаграме.

Из-за инцидента рейс задержали на 50 минут. Все это время Кохно пыталась найти свою сумку, которую вытащили из коляски.

«Что за люди? (((я просто в шоке …я надеюсь, что это знак, что я не потеряю что -то большее, а может и приобрету», — написала она.

Кохно пришла на проект в декабре 2016 года, покинула его в октябре 2017.