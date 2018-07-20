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Звезда «Дома-2» столкнулась с неприятностями в Турции
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Экс-участница «Дома-2» столкнулась с неприятностями в Турции 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мария Кохно стала известна после того, как попала на проект «Дом-2» в 2016 году. Очень быстро девушка вписалась в коллектив и стала одной из самых ярких участниц. Несколько раз она покидала проект, но ее вновь и вновь возвращали, пока Мария сама не решила уйти за периметр. После такого успеха она стала много путешествовать. Недавно девушка отправилась отдыхать в Турцию с мамой, женой брата и племянником.
Не успела Кохно подняться в самолет, чтобы вернуться домой, как с ней произошла неприятная история. Грабители похитили из коляски ее портфель, пока она кормила ребенка.
«Вчера был тяжелый день, я вся разбита.. последнее время у меня в жизни что-то случается. Уже перед самым входом в самолет у меня украли портфель с паспортом, деньгами, карточками, украшениями и всей косметикой», — рассказала Мария.
Ей позволили покинуть самолет, чтобы попробовать найти портфель в аэропорту, но она его так и не нашла. Девушка так потрясена случившемся, что еще не обратилась в полицию.
В честь дня рождения «Дом-2» обновилсяСегодня в эфире «Дома-2» на ТНТ участники отмечают 14-летие проекта! Продюсеры сделали поистине роскошный подарок «домочадцам»: ремонт в основном доме. Теперь участники телепроекта будут строить любовь в условиях абсолютной экологии. Кохно прилетала в Россию без настроения, но была рада, что ее пустили на борт без документов. Она старается с позитивом относится к произошедшему, поэтому настраивает себя на хорошее. Ее могли на некоторое время задержать в Турции, чтобы восстановить документы, но этого не произошло. Мария надеется, что судьба просто отвела ее от более серьезных неприятностей.
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