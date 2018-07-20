Звезда «Дома-2» столкнулась с неприятностями в Турции

Экс-участница «Дома-2» столкнулась с неприятностями в Турции

Мария Кохно стала известна после того, как попала на проект «Дом-2» в 2016 году. Очень быстро девушка вписалась в коллектив и стала одной из самых ярких участниц. Несколько раз она покидала проект, но ее вновь и вновь возвращали, пока Мария сама не решила уйти за периметр. После такого успеха она стала много путешествовать. Недавно девушка отправилась отдыхать в Турцию с мамой, женой брата и племянником.

Не успела Кохно подняться в самолет, чтобы вернуться домой, как с ней произошла неприятная история. Грабители похитили из коляски ее портфель, пока она кормила ребенка.

«Вчера был тяжелый день, я вся разбита.. последнее время у меня в жизни что-то случается. Уже перед самым входом в самолет у меня украли портфель с паспортом, деньгами, карточками, украшениями и всей косметикой», — рассказала Мария.

Ей позволили покинуть самолет, чтобы попробовать найти портфель в аэропорту, но она его так и не нашла. Девушка так потрясена случившемся, что еще не обратилась в полицию.