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На Тимати и Крида завели дело
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На Тимати и Крида завели дело из-за пробки в центре Москвы 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Артисты Тимати и Егор Крид могут попасть под административный арест из-за того, что их выступление на открытии салона красоты центре в Москве спровоцировало пробку.
Музыкантам инкриминируют ст.20.2.2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», передает телеканал «360».
Член Общественного совета при столичном главке МВД Александр Хаминский отметил, что Тимати и Криду грозит до 15 суток ареста.
«Там три вида наказания, но с учетом общественного резонанса, перекрытия улиц и всего остального они не отделаются штрафом. Они не уведомили никого, не согласовали», — сказал он.
Отмечается, что в ночь на 21 июня во время открытия салона красоты в Москве Тимати и Крид залезли на иномарку и стали выступать. Вокруг них собралась толпа поклонников, из-за чего образовалась пробка.
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