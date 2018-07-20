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Максакова в короткой юбке вызвала фурор
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор 

Рамблер 1 час назад
Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова опубликовала новый влог, в котором сыграла в теннис с экс-министром культуры Украины Михаилом Кулиняком.
«Пока все говорят, что я в какой-то ненадлежащей физической форме, страшно растолстела, мы решили доказать обратное», — заявила она.
Кулиняк добавил, что певица находится в «замечательной форме».
После этого Максакова показала видео с теннисного корта, на который она вышла в короткой юбке.
Интернет-пользователи раскритиковали «располневшую» Максакову после публикации снимка на котором она запечатлена вместе с певцом Александром Тищенко.
СМИ писали, что после убийства мужа Максакова похудела на 16 килограммов. В одном из интервью она рассказывала, что «голос надо кормить», так как «тощий человек с трудом будет петь».
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