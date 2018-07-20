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Создатель «Ласкового мая» оскорбил Бузову
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Создатель «Ласкового мая» оскорбил Бузову 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в Instagram назвал Ольгу Бузову «самой бездарной певицей всех времён и народов».
По мнению Разина, он смогла «перещеголять по бездарности» его самого.
«Хотя я, не умея петь, дал более 2800 концертов и записал 123 песни», — заявил он.
Разин отметил, что по итогам хит-парада ТАСС 1989 года его признали «лучшим продюсером-певцом СССР».
Ранее в интервью Harper’s Bazaar Бузова посетовала, что ее много раз «публично пороли, но ни разу не хвалили». Она заявила, что научилась справляться с этим. Своих критиков Бузова назвала «неудачниками» и пообещала, «продолжать делать свое дело» и в будущем спродюсировать какой-то проект.
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