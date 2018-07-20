Ещё
Лоза раскритиковал творчество Гречки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лоза: гречку я ем, я не слушаю Гречку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза, регулярно комментирующий события российского шоу-бизнеса, сообщил радиостанции "Говорит Москва", что не знаком с творчеством певиц Гречки и Монеточки.
За экспертной оценкой к нему обратились после того, как рок-певица Земфира раскритиковала молодых исполнительниц в соцсетях, упрекнув их в плохих голосах.
Лоза признался, что не знает ни одну, ни другую.
"Земфиру вроде знаю, что-то слышал. А гречку я ем, я не слушаю Гречку. Я, собственно, представить не могу, как можно сидеть и слушать Гречку", — сказал он.
После критики в сторону Гречки и Монеточки Земфира провела с поклонниками масштабную сессию вопросов и ответов и, в частности, рассказала, что не хочет заводить детей.
Газета.Ru: последние новости
Стали известны дата и место прощания с Изой Высоцкой Земфира ответила почти на 500 вопросов подписчиков Земфира после критики Гречки высказалась о Дуде
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один туроператор прекратил свою деятельность28
Опубликована запись пытки в российской колонии414
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец41
На Украине раскопали могилу ведьмы42
Тест: Азовское море или Черное?12
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение