Лоза раскритиковал творчество Гречки

Лоза: гречку я ем, я не слушаю Гречку

За экспертной оценкой к нему обратились после того, как рок-певица Земфира раскритиковала молодых исполнительниц в соцсетях, упрекнув их в плохих голосах.

Лоза признался, что не знает ни одну, ни другую.

"Земфиру вроде знаю, что-то слышал. А гречку я ем, я не слушаю Гречку. Я, собственно, представить не могу, как можно сидеть и слушать Гречку", — сказал он.

После критики в сторону Гречки и Монеточки Земфира провела с поклонниками масштабную сессию вопросов и ответов и, в частности, рассказала, что не хочет заводить детей.