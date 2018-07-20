Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру

Интернет-пользователи решили, что сестра певицы Ольги Бузовой Анна «превосходит» ее по красоте и сексуальности. Об этом сообщает издание Life.

Анна Бузова поделилась в Instagram фотографиями с отдыха, после чего пользователи начали сравнивать ее с сестрой.

«Анна красивее Ольги и умнее», — написала @romanowa275.

«Реально, вы круче сестры», — отметила @slanaslanaslana.

«Вы красивее Оли, пусть не обижается, но вы — настоящая. Идеально всё», — заявил один из пользователей.

При этом, по мнению некоторых комментаторов, сестры — «копии» друг друга.

«Обе сестры потрясающе красивы! Спор кто из двух девушек красивее не имеет смысла. Генокод сделал своё дело))…но красавицы безупречно поддерживают свою неземную, божественную красоту!» — добавил @kn_sergey.