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Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
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Опубликована запись пытки в российской колонии
Опубликована запись пытки в российской колонии

Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/annabuzova
Интернет-пользователи решили, что сестра певицы Ольги Бузовой Анна «превосходит» ее по красоте и сексуальности. Об этом сообщает издание Life.
Анна Бузова поделилась в Instagram фотографиями с отдыха, после чего пользователи начали сравнивать ее с сестрой.

Пожалуй, украду модную фишку всех блогеров😂 1 или 2? 🙈🙈🙈 И заодно отвечу на наиболее частые ваши вопросы🤗 Про погоду — нам очень повезло. Ребята, кто отдыхали до нас, пишут, что весь отпуск просидели в номере из-за сумасшедших дождей. Мы отдыхаем семь дней, и дождь шёл всего пару раз🤗 то, что летом в Таиланде— не сезон— очень относительно и непредсказуемо. Мы уже второе лето отдыхаем здесь и пока, тьфу-тьфу, всегда везло. Зимой, кстати, было больше дождей, чем сейчас. Отдыхаем на Кароне, в отеле Mandarava. Зелёная, красивая и большая территория, много бассейнов, достаточно тихий и спокойный отель. По развлечениям — в этот раз мы предпочли именно релаксирующий отдых — сон, спа, пляж, море, бассейн… из выездов— только экстремальный парк, змеиная ферма и шоу крокодилов 🐊 Очень рекомендую всем отдыхающим — время занимает немного, а впечатлений море🤗 Байк…многие очень рекомендуют брать байк и колесить по острову…я в этом плане трусиха (если я на Бали на багги умудрилась три раза перевернуться, то боюсь с байком — ещё интереснее будет 😂😂😂 Ну вот как-то так🤷🏻‍♀️ послезавтра уже домой. Первый раз ловлю себя на мысли, что не хочется вообще. Обычно, на 7ой день отпуска, меня начинает тревожить, что я слишком долго сижу без дела🙈 а в этот раз, чего-то совсем не тревожусь😂😂😂 Всех целую😘😘😘 если есть вопросы, задавайте) с удовольствием отвечу🤗

Публикация от  Анна Бузова (@annabuzova)

«Анна красивее Ольги и умнее», — написала @romanowa275.
«Реально, вы круче сестры», — отметила @slanaslanaslana.
«Вы красивее Оли, пусть не обижается, но вы — настоящая. Идеально всё», — заявил один из пользователей.
При этом, по мнению некоторых комментаторов, сестры — «копии» друг друга.
«Обе сестры потрясающе красивы! Спор кто из двух девушек красивее не имеет смысла. Генокод сделал своё дело))…но красавицы безупречно поддерживают свою неземную, божественную красоту!» — добавил @kn_sergey.
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