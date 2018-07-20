Земфира откровенно поведала о своем состоянии

«С годами становится только хуже»: Земфира откровенно о своем состоянии

Земфира Рамазанова решила ответить на два самых волнующих общественность вопроса. Одна из самых необычных исполнительниц отечественной эстрады призналась, что не знает, когда именно презентует новые песни, и сообщила, что совершенно точно не даст интервью Юрию Дудю (и не только ему).

Земфира Рамазанова необычайно активизировалась на своей страничке в социальной сети Facebook. Обычно месяцами (если не годами) молчащая певица неожиданно обратилась к многочисленным поклонникам, решив прояснить ситуацию вокруг своей персоны. В частности, артистка рассказала о новых песнях.

"Новый материал, когда он выйдет — я не знаю. песни есть, периодически я к ним возвращаюсь, но не чувствую всепоглощающего желания доделать их и выпустить. не знаю почему так. и не понимаю, как заставить себя, мне всегда казалось, что это должен быть естественный процесс. поэтому ни дат, ни чего -то еще я сказать не могу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Земфира.

Артистка дала понять, что фанатам и прочей заинтересованной общественности не стоит мечтать о том, что в ближайшее время выйдет интервью с ней у одного из самых популярных журналистов — Юрия Дудя.

"Я не даю интервью. вообще. мне это не нужно и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. с годами становится только хуже)" — призналась певица.

Ранее Рамазанова прокомментировала шумиху, которая поднялась после ее высказывания о двух восходящих звездах — певицах Гречке и Монеточке.

"Если мне не нравится внешне человек, то я говорю, что не нравится. музыкой занимаются миллионы людей. "лукизм"— жуткое слово. есть те, кто мне нравятся и есть те, кто не нравятся", — заявила Земфира.

Интересно, что многие подписчики, прочитав записи певицы, высказали предположение, что страничку артистки взломали хакеры. "взломали страничку — 1000000%", "Да, почерк и манера не Земфиры. Согласна с Вами", "Да да, она всегда была и остается закрытой, а здесь уже 2 поста за два дня", "Кто взломал Зему?))" — задались вопросом фанаты.