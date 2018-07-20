Жена Диброва обнажила грудь при детях

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в Instagram снимок с пляжа. Интернет-пользователей возмутило, что женщина загорает топлес, когда рядом с ней находятся сыновья.

«При детях груди оголяете? Я как бы не против, дело ваше, но выглядит ужасно», — написала @chencova1990.

Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 19 Июл 2018 в 12:11 PDT

Пользовательницу возмутило, что «весь пляж с людьми», а «дети ползают по голой маме».

«Даааа, как-то не очень при детях…» — согласилась с ней @aniramochka.

При этом Диброву поддержали многие подписчики.

«Нигде ничего не оголяется, все прикрыто. Все красиво. Как можно такую чушь писать», — заявила @marinar749859.

По мнению @tanysha_kotova, фото выглядит «нормально», и ничего «похабного» в нем нет.

Также комментаторы отметили, что многие женщины загорают на пляжах без верха, чтобы не оставалось белых следов от купальника.

У 29-летней Полины Дибровой трое сыновей от 58-летнего телеведущего. Пара заключила брак в 2009 году.